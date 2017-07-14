Украинское издание "Вести" заявило об обысках в его офисе

Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото

Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе представители украинских спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована.

"В редакцию медиа-холдинга "Вести" нагрянули с обыском службы во главе с главным военным прокурором Анатолием Матиосом. В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована", — говорится в сообщении на сайте издания. Подробности не сообщаются.

В газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.