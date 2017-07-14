Москва не ознакомлена с проектом новой санкционной резолюции СБ ООН по КНДР

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москва не ознакомлена с проектом новой санкционной резолюции Совета безопасности ООН по КНДР, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу вам сказать, что у нас проект этой резолюции, насколько мне известно, по крайней мере на момент вчерашнего дня не был", — сказала Захарова.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что США распространили среди постоянных членов Совета Безопасности — России, КНР, Великобритании и Франции — проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с предполагаемым испытанием межконтинентальной ракеты. Накануне газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах сообщила, что Россия и КНР не поддержат в СБ ООН проект резолюции США по КНДР. Однако постпредство РФ при ООН не подтвердило информацию о распространении проекта резолюции США по новым санкциям в отношении КНДР, сообщив, что свое отношение к документу выскажут только после его официального представления в Совете Безопасности и экспертного изучения.