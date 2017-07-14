СМИ сообщили о самоубийстве республиканца, занимавшегося перепиской Клинтон

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Республиканец-энтузиаст Питер Смит, который вел независимое расследование по поводу 33 тысяч писем, удаленных Хиллари Клинтон из ее личного электронного почтового ящика, покончил с собой в номере отеля в штате Миннесота, пишет газета Chicago Tribune.

Как пишет издание со ссылкой на попавшей в ее распоряжение акт записи о смерти, 14 мая 81-летний Смит был найден в номере отеля Rochester, где, по данным полиции, была найдена стопка документов, а также предсмертная записка. В ней Смит написал об ухудшившемся состоянии здоровья, а также о том, что его полис страхования жизни на 5 миллионов долларов подходит к концу. Сообщается, что инцидент произошел через 10 дней после того, как Смит дал интервью газете Wall Street Journal

По данным издания, Смит жил в гостинице, в которой в основном останавливаются клиенты медицинской клиники Mayo. По мнению одного из бывших подчиненных Смита, в клинике он проходил лечение в связи с болезнью сердца. Представитель медучреждения, однако, не подтвердила, что Питер Смит был их пациентом, сославшись на врачебную тайну.

Как пишет Chicago Tribune, за день до смерти Смит опубликовал в своем блоге два поста. В одном он оспаривал выводы американских спецслужб о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Во втором Смит написал, что тема "вмешательства" РФ сойдет на нет, как только внимание будет переключено на вопросы внешней политики. По его мнению, это должно произойти в скором времени.

В начале мая Смит заявил в интервью Wall Street Journal, что хакеры прислали ему якобы принадлежащую Клинтон переписку, однако он не был уверен в ее подлинности и посоветовал переслать письма WikiLeaks. Всего, по словам энтузиаста, он обнаружил пять хакерских группировок, которые заявляли, что располагают перепиской Клинтон, причем две из них якобы были российскими, хотя никаких конкретных доказательств в причастности их к РФ не приводится. Издание также сообщило, что Смит скончался 14 мая, однако причины его смерти не указывались.

Позднее Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, близкие к расследованию дела о " российском вмешательстве ", что хакеры, у которых могла оказаться электронная переписка Хиллари Клинтон, предположительно, искали посредника, чтобы передать ее Майклу Флинну, бывшему советнику президента Дональда Трампа. По мнению издания, упомянутым посредником мог быть Питер Смит. Газета также написала, что Флинн, возможно, был причастен к поискам уничтоженной почты Клинтон, хотя никаких доказательств этого, кроме некоторых косвенных намеков в письмах и заявлениях Смита, не существует. Флинн и Белый дом отказались комментировать материал издания.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.