Подеста счел за сговор встречи близких к Трампу людей с представителями РФ

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сообщения о встречах людей, близких к президенту США Дональду Трампу, с представителями РФ все больше похожи на сговор, заявил в понедельник бывший руководитель предвыборного штаба демократки Хиллари Клинтон Джон Подеста.

"Это все больше начинает выглядеть как сговор", — сказал он в интервью телекомпании MSNBC.

Как отметил Подеста, старший сын главы государства Дональд Трамп-младший сказал, что он шел на встречу (с российским адвокатом Натальей Весельницкой) в надежде получить негативную информацию о Клинтон". Также бывший руководитель штаба Клинтон выразил надежду на то, что комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США пойдут "до самого конца" в своих расследованиях по РФ.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.