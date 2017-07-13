МИД Британии призвал Китай снять ограничения с вдовы Лю Сяобо

ЛОНДОН, 13 июл – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал китайские власти снять все ограничения на передвижение для вдовы скончавшегося китайского диссидента Лю Сяобо.

Лю Сяобо скончался в четверг в больнице, где проходил лечение от рака печени. Он получил Нобелевскую премию мира в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал китайское правительство освободить супругу правозащитника из-под домашнего ареста и "позволить ей покинуть страну согласно ее желанию". С подобным требованием выступил и глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Я глубоко огорчен вестью о кончине Лю Сяобо. Он был лауреатом Нобелевской премии мира и на протяжении всей своей жизни боролся за демократию, права человека и мир. Его смерть – огромная потеря, и мы выражаем соболезнования его супруге, его семье и многочисленным друзьям и сторонникам", — говорится в заявлении Джонсона.

"Лю Сяобо нужно было предоставить право выбрать, где ему лечиться за рубежом, но китайские власти ему в этом постоянно отказывали. Это было неправильно, и я призываю их отменить все ограничения для его вдовы", — сказал министр.