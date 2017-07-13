Трамп заявил, что юрист, с которой встречался его сын, не представляла РФ

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский адвокат Наталья Весельницкая, с которой встречался в 2016 году его сын Дональд Трамп-младший, не представляла интересы правительства РФ и никаких договоренностей по итогам беседы не было.

"Он провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом. Это была короткая встреча", — заявил Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Трансляцию пресс-конференции ведут американские телеканалы.

"По итогам встречи ничего не было", — добавил он.

Газета The New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.