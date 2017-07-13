БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017" и будет наблюдать за ними, если учения будут заявлены в рамках Венского документа ОБСЕ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом", — сказал Столтенберг журналистам после заседания СРН.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.