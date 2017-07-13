АНКАРА, 13 июл — РИА Новости. Продюсер биографического фильма "Вождь" о президенте Турции Тайипе Эрдогане Али Авджи задержан в Турции по подозрению к причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в четверг газета Hurriyet.

Отмечается, что Авджи также был продюсером фильма "Пробуждение", снятого по мотивам попытки переворота в Турции в июле прошлого года. По сценарию этого фильма семья Эрдогана была убита сторонниками мятежа, а к виску самого турецкого лидера был приставлен пистолет. Вместе с Авджи был задержан находившийся в его доме доцент стамбульского технического университета Фетхуллах Карабибер, которого также обвиняют в причастности к FETO.

Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.