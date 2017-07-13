На Украине могут запретить работу российской компании Gloria Jeans

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что проверяет законность деятельности в стране российского производителя и продавца одежды Gloria Jeans, главная фабрика которой расположена в самопровозглашенной ЛНР.

"СБУ проверяет информацию о незаконной деятельности на Украине российской торгово-производственной сети Gloria Jeans", — говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, на Украине главная фабрика Gloria Jeans расположена в неподконтрольном Киеву Луганске и продолжает работать.

"Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", — добавили в ведомстве.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.