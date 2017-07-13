В Киеве у зданий Рады и Минздрава проходят митинги

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Митинг с требованием лишения неприкосновенности депутата от фракции "Оппозиционный блок" проходит у здания Верховной рады Украины в Киеве, также у министерства здравоохранения протестуют против медицинской реформы, сообщили в четверг местные СМИ.

Активісти під ВР палять файєри та вимагають зняття недоторканності з Добкіна (фоторепортаж)https://t.co/6bBczs0tdQ pic.twitter.com/Z0C25iWbkF — unian (@unian) 13 июля 2017 г.

По данным украинского агентства УНИАН , в четверг у здания Рады собрались около 200 человек, они держат флаги с символикой экстремистской организации "Правый сектор"*, националистической партии "Свобода" и "Движения новых сил". Также у здания парламента находятся около 100 человек в футболках с надписью "Национальный корпус", созданного на базе нацбатальона "Азов"*, против которого в РФ возбуждено уголовное дело, они жгут файеры.

​При этом на сайте телеканала "112 Украина" сообщается, что у здания Минздрава собрались представители профсоюзов Украины, они выступают против медицинской реформы.

Верховная рада на заседании в четверг намерена рассмотреть представление Генпрокуратуры Украины о снятии депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутата от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

​Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов от фракции "Оппозиционного блока" — Добкина, от "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, от "Блока Петра Порошенко" — Борислава Розенблата, от "Радикальной партии" — Андрея Лозового и внефракционного депутата Олеся Довгого.

*Организация, запрещенная в России