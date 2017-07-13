В Киеве у зданий Рады и Минздрава проходят митинги

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Митинг с требованием лишения неприкосновенности депутата от фракции "Оппозиционный блок" проходит у здания Верховной рады Украины в Киеве, также у министерства здравоохранения протестуют против медицинской реформы, сообщили в четверг местные СМИ.
Активісти під ВР палять файєри та вимагають зняття недоторканності з Добкіна (фоторепортаж)https://t.co/6bBczs0tdQ pic.twitter.com/Z0C25iWbkF— unian (@unian) 13 июля 2017 г.
При этом на сайте телеканала "112 Украина" сообщается, что у здания Минздрава собрались представители профсоюзов Украины, они выступают против медицинской реформы.
Верховная рада на заседании в четверг намерена рассмотреть представление Генпрокуратуры Украины о снятии депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутата от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.
Под Минздравом проходит митинг против медицинской реформы#митинг #медицина #реформа #Минздравhttps://t.co/Emq8MEiU7d pic.twitter.com/nWllvNH8Sx— 112.ua (@news112ua) 13 июля 2017 г.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов от фракции "Оппозиционного блока" — Добкина, от "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, от "Блока Петра Порошенко" — Борислава Розенблата, от "Радикальной партии" — Андрея Лозового и внефракционного депутата Олеся Довгого.
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