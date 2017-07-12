НАТО пока не будет раскрывать повестку предстоящей встречи СРН

БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО пока не намерена раскрывать повестку заседания Совета Россия – НАТО, которое пройдет в четверг в Брюсселе на уровне послов, сообщил в среду РИА Новости представитель альянса.

"Мы не будем вдаваться в детали дискуссий на данном этапе", — заявил представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным, в ответ на просьбу сообщить о темах предстоящей встречи.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс запросил у российской стороны проведения на встрече брифинга по российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября. Тогда российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что это предложение выглядит довольно странным и вряд ли будет принято.

Кроме того, по информации издания Politico, страны-члены альянса намерены заявить о своих претензиях в связи с "небезопасными действиями" российских летчиков в небе над Балтийским морем. При этом Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

В этой связи постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявлял, что для снижения риска военных инцидентов над Балтикой требуется системный диалог между военными России и НАТО. При этом, по его словам, российская сторона не наблюдает никаких признаков готовности НАТО к совместной работы в этом направлении, несмотря на конкретные предложения российского Минобороны.