Эрдоган упрекнул Запад в страхе перед свободой слова

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Запад боится свободы слова, запрещая встречи турецких политиков с выходцами из Турции, проживающими в странах ЕС, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Я планировал встретиться с соотечественниками во время саммита G20 в Гамбурге. Мы готовы были провести встречу в любом городе Германии. Но нам отказали. Где же демократия? Причина подобной позиции Запада простая — они боятся свободы слова", — заявил Эрдоган, выступая перед предпринимателями.

Он добавил, что Турция "не боится свободы, потому что верит в себя".

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что встреча Эрдогана с проживающими в Германии турками, запрос о проведении которой в рамках визита президента на саммит G20 был направлен Анкарой, не соответствует повестке мероприятия. Он отметил, что считает неуместным привозить в Германию внутренние конфликты других стран и вести на ее территории предвыборную борьбу. Позднее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что немецкие власти запретили иностранным государственным деятелям вести предвыборную агитацию в Германии.

Запреты на визиты членов кабинета министров Турции для встреч с соотечественниками также ввели Нидерланды и Австрия.