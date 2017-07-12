Комитет по защите журналистов призвал Порошенко защитить СМИ на Украине

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Международная неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" призвала президента Украины Петра Порошенко решительно осудить практику деления журналистов на "патриотов" и "непатриотов" и способствовать расследованию всех поступающие в адрес работников медиа угроз.

"Решительно осудите и расследуйте все поступающие угрозы и акты насилия, направленные против журналистов в Украине. Публично заявите о своем признании важности той роли, которую играет критически настроенная, независимая пресса в украинском обществе. Осудите практику деления журналистов на "патриотов" и "непатриотов", — говорится в обнародованном в среду отчете "Комитета защиты журналистов", посвященного ходу следствия по убийству на Украине в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

В отчете отмечается, что "в 2016 году "Комитет защиты журналистов" задокументировал случаи нападений и проявления враждебности по отношению к журналистам" на Украине, которые "критиковали правительство или ставили под вопрос" его способность урегулировать конфликт в Донбассе.

При этом отмечается, что "националистические группировки подвергали словесным нападкам или высказывали угрозы в адрес журналистов, передававших сводки новостей с востока страны. В некоторых случаях правительственные чиновники или сотрудники правоохранительных органов — включая министра внутренних дел… не только не останавливали, но и подбадривали нападавших".

Комитет также призвал Порошенко инициировать привлечение к ответственности государственных чиновников за провоцирование или отказ от расследования действий, направленных против прессы.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов, в том числе Олесь Бузина и Павел Шеремет. Кроме того, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли четыре российских журналиста: фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.