Эрдоган: Турция вздохнет с облегчением, если ей откажут в приеме в ЕС

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Если ЕС откажется принимать Турцию в свои ряды, то в Анкаре вздохнут с облегчением, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
По его словам, большинство граждан Турции не хотят вступления в ЕС и считают неискренним отношение Евросоюза к Турции. В то же время турецкий лидер отметил, что страна пока будет поддерживать тесные связи с ЕС и следить за ходом развития отношений.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
Европарламент в минувший четверг принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.