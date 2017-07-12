Эрдоган: Турция вздохнет с облегчением, если ей откажут в приеме в ЕС

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Если ЕС откажется принимать Турцию в свои ряды, то в Анкаре вздохнут с облегчением, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время. Таково реальное положение дел… Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнем реализацию альтернативных планов", – сказал Эрдоган в интервью Би-би-си

По его словам, большинство граждан Турции не хотят вступления в ЕС и считают неискренним отношение Евросоюза к Турции. В то же время турецкий лидер отметил, что страна пока будет поддерживать тесные связи с ЕС и следить за ходом развития отношений.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Европарламент в минувший четверг принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.