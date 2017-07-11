Пушков назвал ассоциацию Украины с ЕС поражением Порошенко

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, одобренное во вторник советом министров экономики и финансов стран ЕС, является поражением политики президента Украины Петра Порошенко, так как содержит в себе ограничительные квоты.

Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС. Это кабальное согл. с массой ограничит. квот для Украины — поражение не Кремля, а его собственное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июля 2017 г.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что "соглашение об ассоциации является основным инструментом сближения Украины с Евросоюзом: оно способствует углублению политических и укреплению экономических связей, а также уважению общих ценностей". Экономическая часть соглашения "поможет сблизить ключевые сектора экономики Украины со стандартами Евросоюза", говорится в документе.