Порошенко усмотрел в ассоциации Украины и ЕС "поражение Кремля"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Петр Порошенко назвал ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС "поражением Кремля". Об этом украинский президент написал в Facebook.

По его словам, соглашение об ассоциации с ЕС было одним из главных требований и ожиданий "евромайдана". Кремль же, по его выражению, "мобилизовал все свои ресурсы против соглашения об ассоциации", но "потерпел очередное поражение", заявил Порошенко.

Украинский лидер также выразил уверенность в том, что страна вступит в ЕС и НАТО, оказавшись в "семье европейских народов".

Во вторник Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, что дает возможность полной реализации соглашения с 1 сентября 2017 года.

Ряд положений документа действуют с 1 ноября 2014 года, с 1 января 2016 года вступили в силу почти все пункты, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю не действуют до окончательного вступления договора в силу.

В рамках соглашения о зоне свободной торговли товары поставляются по преференциальным тарифам в пределах установленных квот. Поставки свыше квот осуществляются по общим тарифам. Украина ввела для ЕС квоты только на три вида продукции — свинину, мясо птицы и сахар, тогда как ЕС ввел квоты на 36 видов украинских товаров. При этом как в 2016, так и в 2017 годах украинские экспортеры исчерпали квоты по ряду позиций за первые месяцы года.

Условия ассоциации с ЕС многие эксперты назвали невыгодными для Киева. Так, украинский политик Виктор Медведчук назвал соглашение об ассоциации "кабальным". Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну отметил, что от ассоциации с ЕС украинский бизнес получил ограничения поставок в Евросоюз, потеряв при этом доступ к российскому рынку.