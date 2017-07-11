Посольство России в Абхазии выясняет детали убийства российского туриста

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Посольство РФ в Сухуме выясняет обстоятельства убийства российского туриста в Абхазии, заявил РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Турал Джавадов.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняет ведомство, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий. Преступников ищут.

"Мы получили информацию от правоохранительных органов Абхазии сегодня о том, что было совершено разбойное нападение, в результате которого, к сожалению, скончался один российский турист. Обстоятельства этого инцидента проверяют наши дипломаты при содействии местных правоохранительных структур. Ситуация находится на контроле посольства, в ближайшее время будет официальный комментарий", — сказал Джавадов.

По данным агентства "Абхазия-Информ", к группе туристов, возвращавшихся с рыбалки, подошли двое неизвестных в масках, один из которых был с ножом, а другой — с автоматом, и потребовали у них деньги. Один из мужчин оказал сопротивление и был ранен. От полученных ран он скончался в больнице.