Из американского лагеря — в лидеры террора. Кем был глава ИГ* аль-Багдади

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Андрей Веселов. Главарь международной террористической группировки ИГ* Абу Бакр аль-Багдади погиб. Об этом сообщил иракский новостной портал "Сумария ньюc" со ссылкой на источник в группировке. В коротком заявлении ИГ* говорится, что аль-Багдади мертв и вскоре будет названо имя его преемника. Обстоятельства смерти не раскрываются.
Напомним, что ранее Министерство обороны России сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ* в результате удара ВКС России 28 мая в районе Ракки. Тогда в результате атаки российской авиации погибло больше 300 боевиков, в том числе ряд руководителей — членов так называемого военного совета ИГ*. Среди убитых были руководитель "службы безопасности" исламистов Сулейман аль-Шауах и "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри.
Впрочем, о гибели аль-Багдади мировые СМИ уже не раз объявляли, а после оказывалось, что террорист жив. Так, в 2015 году о его смерти рассказывала "Аль-Арабия", а в 2016 году — иранский телеканал Press TV.
Как "вежливый и скромный человек" стал террористом
В интервью The Daily Telegraph один из бывших сокурсников аль-Багдади отмечал, что тот был "вежливым и скромным человеком" и "не был склонен к насилию". Аль-Багдади даже играл в футбол, то есть не считал эту "светскую западную игру" чем-то предосудительным. С другой стороны, ряд СМИ отмечал, что еще в студенческие годы аль-Багдади под влиянием дяди вступил в ряды экстремистской организации "Братья-мусульмане"*.
Американское вторжение в Ирак он встретил работая имамом в одной из багдадских мечетей. Его взгляды стремительно радикализировались: он присоединяется к исламистам из иракского филиала "Аль-Каиды"*. В 2004 году аль-Багдади был схвачен американцами и некоторое время провел в заключении. За это время были уничтожены основные руководители "Аль-Каиды"* на Ближнем Востоке. У исламистов появился вакуум власти, который аль-Багдади благополучно заполнил.
"Академия джихадизма" в Кэмп-Букка
Надо сказать, что администрация лагеря весьма терпимо относилась к тому, что заключенные совершали религиозные ритуалы, читали молитвы и обсуждали различные аспекты ислама. Аль-Багдади этим умело воспользовался и начал проповедовать радикальный исламизм прямо в заключении. В связи с этим впоследствии в СМИ за лагерем Кэмп-Букка закрепится название "академия джихадизма".
На свободу исламист вышел в 2006 году, никаких обвинений ему не предъявили. Как пишет The Daily Beast, своим охранникам при выходе из лагеря он заявил: "Увидимся в Нью-Йорке".
После освобождения он переезжает в Сирию, где защищает докторскую диссертацию по богословию и знакомится тогдашним лидером ИГ* (тогда это просто филиал "Аль-Каиды"*) Абу аль-Масри, который делает аль-Багдади главой так называемого "Шариатского комитета" — то есть ответственным за всю религиозную работу террористической организации. В 2010 году, после гибели первых лидеров ИГ* аль-Масри и Абу Омара аль-Багдади, аль-Багдади становится во главе всей группировки.
Встреча с сенатором Маккейном?
Так или иначе, но именно с 2013 года организация аль-Багдади активно включается в гражданскую войну в Сирии. Аль-Багдади действует автономно, ни с кем свои действия не согласовывает. В феврале 2014 года центральное руководство "Аль-Каиды"* даже заявило, что "отказывает в поддержке" ИГ* и своим официальным отделением в Сирии называет другую организацию — "Фронт ан-Нусра"*.
В течение следующего года ИГ* берет под контроль значительную часть северного Ирака и часть Сирии. Своей столицей группировка объявляет город Ракку, сам аль-Багдади был провозглашен халифом Ибрагимом. Кроме того, он стал утверждать, что является "прямым потомком пророка Мухаммеда". С тех пор экстремистские организации джихадистов по всей планете стали принимать "присягу" ИГ*, аль-Багдади выстроил целую экономическую империю — получал доходы не только от грабежей и выкупов, но и от торговли нефтью.
*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.