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В мире

Из американского лагеря — в лидеры террора. Кем был глава ИГ* аль-Багдади

18:2711.07.2017
(обновлено: 18:30 11.07.2017)
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© AFP 2017 / Prakash SinghГорящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-БагдадиГорящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017 / Prakash Singh

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Андрей Веселов. Главарь международной террористической группировки ИГ* Абу Бакр аль-Багдади погиб. Об этом сообщил иракский новостной портал "Сумария ньюc" со ссылкой на источник в группировке. В коротком заявлении ИГ* говорится, что аль-Багдади мертв и вскоре будет названо имя его преемника. Обстоятельства смерти не раскрываются.

Напомним, что ранее Министерство обороны России сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ* в результате удара ВКС России 28 мая в районе Ракки. Тогда в результате атаки российской авиации погибло больше 300 боевиков, в том числе ряд руководителей — членов так называемого военного совета ИГ*. Среди убитых были руководитель "службы безопасности" исламистов Сулейман аль-Шауах и "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри.

Впрочем, о гибели аль-Багдади мировые СМИ уже не раз объявляли, а после оказывалось, что террорист жив. Так, в 2015 году о его смерти рассказывала "Аль-Арабия", а в 2016 году — иранский телеканал Press TV.

Как "вежливый и скромный человек" стал террористом

Лидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади
© AP Photo / Militant video, File
Эксперт: на 99% можно быть уверенными, что аль-Багдади действительно мертв
Будущий лидер ИГ* (его настоящее имя — Ибрагим Аввад Ибрагим аль-Бадри) родился в 1971 году в пригороде Багдада в суннитской семье, которую очень условно можно определить как средний класс. Его отец Аввад был членом местной религиозной жизни общины и даже преподавал в мечети. По некоторым данным, аль-Багдади пытался поступить в Багдадский университет на юридический факультет, но провалил экзамен. В итоге он оказался в Исламском университете, где получил степень магистра теологии.

В интервью The Daily Telegraph один из бывших сокурсников аль-Багдади отмечал, что тот был "вежливым и скромным человеком" и "не был склонен к насилию". Аль-Багдади даже играл в футбол, то есть не считал эту "светскую западную игру" чем-то предосудительным. С другой стороны, ряд СМИ отмечал, что еще в студенческие годы аль-Багдади под влиянием дяди вступил в ряды экстремистской организации "Братья-мусульмане"*.

Американское вторжение в Ирак он встретил работая имамом в одной из багдадских мечетей. Его взгляды стремительно радикализировались: он присоединяется к исламистам из иракского филиала "Аль-Каиды"*. В 2004 году аль-Багдади был схвачен американцами и некоторое время провел в заключении. За это время были уничтожены основные руководители "Аль-Каиды"* на Ближнем Востоке. У исламистов появился вакуум власти, который аль-Багдади благополучно заполнил.

© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye Иракский полицейский держит маску с флагом ИГ* (группировка "Исламское государство", запрещена в России) в Мосуле
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Иракский полицейский держит маску с флагом ИГ* (группировка "Исламское государство", запрещена в России) в Мосуле

"Академия джихадизма" в Кэмп-Букка

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Госдуме предположили, зачем ИГ* сообщило о смерти аль-Багдади
Аль-Багдади был арестован при случайных обстоятельствах. Он просто зашел к другу, который находился в розыске. И взяли его, что называется, за компанию. Так будущий лидер ИГ* оказался в американском фильтрационном лагере.

Надо сказать, что администрация лагеря весьма терпимо относилась к тому, что заключенные совершали религиозные ритуалы, читали молитвы и обсуждали различные аспекты ислама. Аль-Багдади этим умело воспользовался и начал проповедовать радикальный исламизм прямо в заключении. В связи с этим впоследствии в СМИ за лагерем Кэмп-Букка закрепится название "академия джихадизма".

На свободу исламист вышел в 2006 году, никаких обвинений ему не предъявили. Как пишет The Daily Beast, своим охранникам при выходе из лагеря он заявил: "Увидимся в Нью-Йорке".

После освобождения он переезжает в Сирию, где защищает докторскую диссертацию по богословию и знакомится тогдашним лидером ИГ* (тогда это просто филиал "Аль-Каиды"*) Абу аль-Масри, который делает аль-Багдади главой так называемого "Шариатского комитета" — то есть ответственным за всю религиозную работу террористической организации. В 2010 году, после гибели первых лидеров ИГ* аль-Масри и Абу Омара аль-Багдади, аль-Багдади становится во главе всей группировки.

© AP Photo / Militant video, FileЛидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
© AP Photo / Militant video, File
Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото

Встреча с сенатором Маккейном?

Руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Глава ЦРУ признал, что вывод военных США из Ирака способствовал созданию ИГ
В мае 2013 года сенатор Джон Маккейн нелегально посетил провинцию Идлиб в Сирии, чтобы встретиться с лидерами "вооруженной оппозиции". Об этой поездке стало известно лишь после возвращения сенатора в Вашингтон. Маккейн точно встречался боевиками "Сирийской свободной армии". Но ряд СМИ среди участников этих встреч сенатора называл аль-Багдади. Учитывая давние связи американцев с руководством "Аль-Каиды"* (основатель группировки Усама бен Ладен сотрудничал с ЦРУ еще в 1980-е в Афганистане), это было даже по-своему логично.

Так или иначе, но именно с 2013 года организация аль-Багдади активно включается в гражданскую войну в Сирии. Аль-Багдади действует автономно, ни с кем свои действия не согласовывает. В феврале 2014 года центральное руководство "Аль-Каиды"* даже заявило, что "отказывает в поддержке" ИГ* и своим официальным отделением в Сирии называет другую организацию — "Фронт ан-Нусра"*.

В течение следующего года ИГ* берет под контроль значительную часть северного Ирака и часть Сирии. Своей столицей группировка объявляет город Ракку, сам аль-Багдади был провозглашен халифом Ибрагимом. Кроме того, он стал утверждать, что является "прямым потомком пророка Мухаммеда". С тех пор экстремистские организации джихадистов по всей планете стали принимать "присягу" ИГ*, аль-Багдади выстроил целую экономическую империю — получал доходы не только от грабежей и выкупов, но и от торговли нефтью.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.

 

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