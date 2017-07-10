Москва поддерживает восстановление суверенитета Ирака

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва поддерживает действия иракских властей, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник в связи с заявлением правительства Ирака о завершении операции по взятию города Мосула.
"В Москве поддерживают действия иракских властей, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности страны. Уверены, что закреплению успехов в борьбе с терроризмом будет способствовать продвижение процесса межиракского национального примирения с учетом интересов всех этноконфессиональных групп страны", — заявили в российском дипведомстве.
В МИД РФ отметили, что эта победа стала возможной благодаря мужеству и стойкости иракских военных, народного ополчения, а также курдских отрядов "пешмерга".
Российское внешнеполитическое ведомство расценивает освобождение Мосула как "сокрушительный удар" по позициям группировки ИГ* в Ираке. "Впереди – ликвидация террористического присутствия на всей территории страны", — добавили в МИД РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России