Москва поддерживает восстановление суверенитета Ирака

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва поддерживает действия иракских властей, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник в связи с заявлением правительства Ирака о завершении операции по взятию города Мосула.

Ранее премьер Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле.

"В Москве поддерживают действия иракских властей, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности страны. Уверены, что закреплению успехов в борьбе с терроризмом будет способствовать продвижение процесса межиракского национального примирения с учетом интересов всех этноконфессиональных групп страны", — заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что эта победа стала возможной благодаря мужеству и стойкости иракских военных, народного ополчения, а также курдских отрядов "пешмерга".

Российское внешнеполитическое ведомство расценивает освобождение Мосула как "сокрушительный удар" по позициям группировки ИГ* в Ираке. "Впереди – ликвидация террористического присутствия на всей территории страны", — добавили в МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России