США
10.0710 июля20:34МСК
USD60.30-0.08
EUR68.77-0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Биометрическая оборона: в Киев по заявке и с отпечатками пальцев

Сюжет:
Главное за 10 июля 2017 года (11)
20:2210.07.2017
(обновлено: 20:24 10.07.2017)
0981
© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкСотрудник пограничной службы Украины на пункте пропуска. Архивное фотоСотрудник пограничной службы Украины на пункте пропуска. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в понедельник принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу. По словам секретаря ведомства Александра Турчинова, в первую очередь, это коснется граждан России.

Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Турчинов: биометрический контроль на границе введут ради россиян

Также СНБО решил расширить список санкций относительно физических и юридических лиц РФ.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. В РФ заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД готов выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом он выступил за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Биометрический контроль

Въезд на Украину по биометрическим паспортам, по словам секретаря СНБО, должен заработать не позже января 2018 года, но при готовности может и раньше. Как заявил Турчинов, такое решение принято для того, "чтобы диверсанты, террористы, шпионы" не имели возможности пересекать границу Украины с поддельными документами.

Поедете ли вы на Украину после введения электронной регистрации для россиян?
Результаты

  • 8.8%

    Буду ездить в любом случае

  • 10.3%

    Собирался поехать, но теперь откажусь

  • 80.9%

    Не ездил и не собираюсь
Все опросы
Голосовать

"Вводится порядок пересечения государственной границы, именно такое решение принял СНБО, соответствующие поручения получили органы государственной власти. По пересечению границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных касается в первую очередь отпечатков для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения, то есть понятно, что, в первую очередь, это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности", — сказал Турчинов.

По его словам, для реализации таких задач необходимо оборудование, для погранслужбы будут выделены средства для технического обеспечения этого вопроса.

Кроме того, Киев введет систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию Украины.

"Для граждан РФ будет реализована электронная система предварительной регистрации. То есть гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД", — сказал Турчинов по результатам заседания СНБО.

Он отметил, что ведомство также рекомендует ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые находятся на Украине по месту временного пребывания. "Кроме этого вводится… требование об обязательной регистрации граждан РФ, которые находятся на территории Украины в месте их постоянного пребывания, а также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины", — сказал Турчинов.

Усиление санкций

Помимо этого СНБО принял решение инициировать расширение санкционного списка юридических и физических лиц РФ. 

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В ГД прокомментировали решение Украины ввести биометрический контроль

"СНБО сделал несколько протокольных поручений. Первое поручение кабинету министров, СБУ (Службе безопасности Украины) и Нацбанку, оно касается внесения в ближайшее время предложений в СНБО по расширению санкционного списка. Это связано с тем, что США и ЕС приняли решение о введении новых санкций в отношении РФ, мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнеров", — сказал Турчинов на брифинге.

По его словам, СНБО готов рассмотреть эти предложения как можно скорее.

"Как только такие предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц РФ", — добавил он.

Весной президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Закон о реинтеграции Донбасса

Кроме того Турчинов заявил, что Порошенко в ходе заседания СНБО дал поручение МИД Украины и своей администрации провести консультации со странами "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) по закону о реинтеграции Донбасса. Он добавил, что в сентябре документ будет внесен на рассмотрение в Верховную раду.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Яровая раскритиковала решение Киева об электронной регистрации для россиян

"Закон готов, но есть поручение президента… относительно проведения консультаций с нашими стратегическими партнерами, прежде всего это касается стран-участниц "нормандского формата", США и нашими партнерами по НАТО относительно содержания этого закона", — сказал Турчинов.

Текст законопроекта может измениться после консультаций, но изменения будут незначительные, отметил секретарь СНБО.

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.

Девушка в вышиванке с флагом Украины
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Украина как поддельное общество: почему выродились правозащитники

Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена