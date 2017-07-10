Генсек НАТО ответил на вопрос о членстве Украины в альянсе

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос депутатов украинского парламента о перспективе членства Украины в альянсе посоветовал стране сосредоточиться на реформах.

"На примере Черногории мы видим, что двери НАТО открыты. В то же время пример Черногории показывает, что это требует больших усилий, реформирования и достижения стандартов НАТО. Поэтому решение Украины сосредоточиться сейчас на реформах, на укреплении своих институций безопасности, на борьбе с коррупцией, на модернизации — это правильный фокус внимания, поскольку это может помочь достичь стандартов НАТО и оперативной совместимости, а это очень важно", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос депутатов о перспективе предоставления Киеву плана действий по членству в НАТО.

Как отметил генсек, "никакая третья сторона, ни одна другая страна, кроме 29-ти стран НАТО и страны, которая подает заявку на членство в НАТО, не имеют права влиять на этот процесс". Его слова переводил телеканал "112 Украина".