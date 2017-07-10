Трамп объяснил присутствие дочери на переговорах G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Всемирного банка Джим Ен Ким, президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдоусоусе во время фотографирования на саммите Группы двадцати G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Всемирного банка Джим Ен Ким, президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдоусоусе во время фотографирования на саммите Группы двадцати G20

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие его дочери Иванки на переговорах является стандартной практикой.

Ранее в интернет попали фотографии Иванки, которая в ходе переговоров сидит на месте своего отца. Сообщалось, что дело происходило в субботу утром в Гамбурге на полях "Большой двадцатки". На фото Иванка сидит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином, британским премьер-министром Терезой Мэй, президентом Турции Реджем Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Когда я покинул комнату для переговоров для коротких встреч с Японией и другими странами, я попросил Иванку занять место. Очень стандартная (практика). Ангела М (Меркель — ред.) согласна с этим", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Обычно члены семьи лидера страны не участвуют в закрытых переговорах, однако Иванка с самого начала президентства Дональда Трампа стала присутствовать на встречах отца с первыми лицами государств.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Иванка Трамп на некоторое время заняла место отца за главным столом переговоров лидеров стран G20, когда президенту США потребовалось покинуть заседание.

В свою очередь, комментируя это событие, Меркель заявила, что Иванка Трамп как член американской делегации имела полное право занять место отца за столом переговоров.