Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на встрече саммита G20

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала участие Иванки Трамп на одной из встреч в рамках саммита "большой двадцатки", который состоялся в Гамбурге.

Меркель отметила, что делегации в праве самим решать, кто будет представлять государство на мероприятии.

"Делегации сами решают, стоит ли президенту присутствовать на встрече, кто займёт его место и сядет за стол", — передает слова канцлера агентство Bloomberg.

Меркель также отметила, что Иванка была неотъемлемой частью американской делегации.

"Иванка Трампа была неотъемлемой частью американской делегации, другие делегации тоже так делают. Всем хорошо известно, что она работает в Белом доме и принимает участие в некоторых инициативах", — добавила она.

Ранее стало известно, что Иванка Трамп заменила своего отца на встрече в рамках саммита G20, которая была посвящена проблемам Африки, миграции и здравоохранения.