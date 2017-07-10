Столтенберг заявил о переговорах Украины с членами НАТО по поставкам оружия

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в украинском парламенте, заявил, что ему известно о переговорах между Украиной и некоторыми странами-членами альянса по поставкам Киеву оружия.

"Альянс не имеет своего собственного оружия как единая организация. Конечно, страны-члены НАТО имеют свои вооруженные силы и вооружение. Я знаю, что идут переговоры на сегодня между Украиной и некоторыми странами альянса по этому поводу. Я обсуждал с президентом (Украины Петром Порошенко — ред.) раньше вопросы о предоставлении вооружения на основе двухсторонних консультаций и переговоров, которые сейчас проходят", — сказал генсек НАТО в Верховной раде, выступление которого в переводе на украинский язык транслировал телеканал "112 Украина". При этом он не уточнил, о каком виде вооружений идет речь.

В понедельник в Киеве под председательством президента Украины и генсека НАТО состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.