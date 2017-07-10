Члены НАТО откажут Украине в приеме в альянс, считает европейский эксперт

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены НАТО откажут Украине в присоединении к Североатлантическому альянсу, поскольку для них это означало бы переход к прямой конфронтации с Россией, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе и его предложение было принято.

"Очевидно, что президент Украины хочет пропагандировать это присоединение, но члены НАТО не смогут этого принять. Это означало бы ослабление НАТО, поскольку де-факто ни одна из стран (членов альянса – ред.) не хотела бы оказаться в прямом конфликте с Россией. С учетом того фактора, что ситуация на Украине нестабильная, это не стало бы выигрышем для НАТО", — сказал эксперт.

Для Евросоюза, по его словам, вступление Украины в НАТО стало бы "наихудшим решением, которое создало бы еще более сильный раскол с Россией".