Британский политолог назвала встречу Путина и Трампа хорошим знаком

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ЛОНДОН, 10 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — это хороший знак, но предположить, как диалог пойдет дальше, в настоящее время сложно, поскольку у Москвы и Вашингтона сохраняется множество разногласий по самым разным вопросам, такое мнение в интервью РИА Новости высказала преподаватель университета Лестера, специалист по международной политике Тара Маккормак.

"Я думаю, что это была важная встреча. Понятно, что она была очень успешной, и обоим лидерам было о чем поговорить, отношения у них хорошие и искренние. Активизация диалога любого рода между Россией и Америкой — это положительный фактор для международного мира и безопасности", — сказала Маккормак. Лидеры России и США встретились "на полях" саммита G20 в Гамбурге, это были первые личные переговоры двух президентов.

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Она отметила, что один позитивный результат переговоров уже был — договоренность о новом перемирии для Сирии. Но успех и продолжительность этого перемирия будет зависеть о того, перестанут ли США и их союзники "поддерживать исламистов", поскольку ранее они "продолжали поддерживать различные группировки исламистов, воюющих против Асада" (президент Сирии Башар Асад).

Как сообщил в минувшую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. При этом США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня.

Серьезные разногласия

По мнению Маккормак, между Россией и Америкой остается множество разногласий по самым разным вопросам, поэтому предположить с большой степенью уверенности, как встреча лидеров повлияет на двусторонние отношения и международную политику в целом, сказать трудно.

"Например, вопрос новой милитаризации восточных и северных европейских государств и нарастающие противоречия между НАТО и Россией", — сказала она.

Проблема — в самих США?

В то же время, по мнению эксперта, сложности в отношения добавляет и тот факт, что главной проблемой в настоящий момент является не собственно диалог двух держав, а внутренняя дискуссия в США.

"Во-первых, американский политический истеблишмент в большей или меньшей степени находится в состоянии гражданской войны, это продолжается с тех пор, как Трамп был избран. Подавляющее большинство американских СМИ и политиков ищет способы лишить легитимности и избавиться от Трампа", — констатирует Маккормак.

По ее мнению, президента США постоянно пытаются окрестить "в некотором роде российским агентом", а также говорят, что кандидат в президенты США Хилари Клинтон проиграла "по вопросу российской политики, а не из-за своей собственной очень плохой избирательной кампании и недостатка популярности — то, о чем Демократической партии было хорошо известно".

"Конечно, эта кампания (по дискредитации Трампа — ред.), честно говоря, сумасшедшая. Американский истеблишмент, видимо, не понимает, как это компрометирует их собственную демократию, если они серьезно считают, что Россия контролирует американскую систему", — отметила эксперт.

По ее словам, это тем более удивительно, что за пределами больших городов обыкновенные американские избиратели обсуждают вовсе не Россию, а "вопросы, которые интересуют большинство избирателей", как, например, вопросы экономики.

Мешают истерия и хаос

Маккормак считает, что "истерия" в американских медиа и политических верхах доводит до того, что любые попытки установить мирные отношения между двумя странами заканчиваются тем, что "Трампа объявляют марионеткой Путина".

"Это значит, что для Трампа и Тиллерсона (госсекретарь США Рекс Тиллерсон), которые, как я думаю, оба хотят установить хорошие отношения с Россией, сделать это очень трудно", — отметила эксперт. Кроме этого она указала на проблемы в американской администрации — она, по мнению Маккормак, "очень хаотична".

"Половина должностей в администрации остается незанятой. У Трампа, Тиллерсона и Хейли (постпред США при ООН Никки Хейли) часто очень разные посылы", — сказала собеседница агентства, напомнив, что не так давно администрация президента публично указала Хейли на то, что она должна согласовывать свои заявления вначале с руководством страны.

"Поэтому несмотря на то, что я думаю, что встреча Путина и Трампа была очень позитивной, трудно сказать, каков будет долгосрочный результат", — отметила Маккормак.

Великобритании не до этого

Великобританию Маккормак назвала скорее страной, следующей политической воле извне, нежели формирующей международную политику самостоятельно.

"Мы, к сожалению, имеем тенденцию следовать американской политике в том, что касается международных вопросов", — отметила она. Кроме этого — и это самый важный фактор — в настоящее время Великобритания занята другими вопросами, а именно — выходом из Евросоюза, так называемым Brexit, и сложной ситуацией в правительстве. Сейчас страной руководит консервативное правительство меньшинства, на прошлых выборах тори не удалось набрать нужное количество голосов для формирования устойчивого самостоятельного правительства большинства.

"Если Лейбористская партия под руководством Корбина (лидер крупнейшей оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин) пришла бы к власти, то мы, наверное, увидели бы более независимую международную политику. Очевидно, в настоящее время мы видим в Европе более широкий сдвиг в направлении разумных отношений с Россией, что положительно", — считает эксперт.