Генсек НАТО открыл в Киеве новый офис альянса на Украине

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл в Киеве новый офис альянса на Украине и пообещал и дальше оказывать политическую и практическую помощь стране, церемонию открытия нового представительства в понедельник транслировал телеканал "112. Украина".

"Этот день является очень важным для партнерства между Украиной и НАТО не только потому, что представительство НАТО переезжаем в новый дом, но и потому, что сегодня (в понедельник) мы отмечаем 20-ю годовщину нашего особенного партнерства", — сказал Столтенберг в ходе церемонии.

По его словам, НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

"Мы стоим плечо к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, и мы будем продолжать укреплять нашу помощь Украине во многих сферах… Новый офис представительства даст возможность еще эффективнее работать совместно, чтобы помочь Украине в процессе реформирования и повысить обороноспособность старны", — добавил генсек.

В понедельник в Киеве под председательством президента Украины и генсека НАТО состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.