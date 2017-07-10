Столтенберг: НАТО поддержит новые инициативы по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. НАТО поддерживает минский процесс и работу "нормандского" формата, приветствует новые инициативы по реализации минских соглашений, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО активно поддерживает минский процесс и "нормандский формат", поскольку это наилучший формат для решения конфликта на Украине. Мы также приветствуем новые инициативы по проведению новых встреч и заседаний, и новые усилия, направленные на то, чтобы минские соглашения были полностью выполнены", — сказал Столтенберг на брифинге по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоялось в понедельник в Киеве.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.