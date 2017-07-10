В Польше нашли еще одну неразорвавшуюся бомбу

ВАРШАВА 10 июл — РИА Новости. Еще одну неразорвавшуюся бомбу нашли в польском Белостоке, сообщает агентство PAP.

На минувшей неделе в Белостоке во время строительных работ обнаружили бомбу времен Второй мировой войны весом 500 килограммов. На время вывоза боеприпаса пришлось эвакуировать около 10 тысяч жителей окрестных улиц.

"Вторую бомбу нашли в понедельник при реконструкции улицы Циолковского. Рабочие, работающие на строительстве, наткнулись на металлический предмет", — говорится в сообщении.

В настоящее время на место находки направляются саперы из военной части в Ожише, которые работали с первой бомбой.

Первая найденная бомба была взорвана на полигоне в Ожише.