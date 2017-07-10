НАТО работает над модернизацией защиты от киберугроз, заявил Столтенберг

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. НАТО обеспокоена киберугрозами, в связи с чем разрабатывает более мощную систему защиты своих сетей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Нас очень беспокоит угроза в киберпространстве, мы видим определенные закономерности в этих угрозах, которые мы наблюдаем определенное время. Поэтому мы начали разрабатывать более мощную систему киберзащиты для защиты своих сетей, и также чтобы помочь странам альянса усилить свои системы киберзащиты", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

Он добавил, что НАТО заинтересована в сотрудничестве с "такими партнерскими странами, как Украина, в сфере киберзащиты, речь идет об обмене опытом, совместных учениях и разработках новых технологий".

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.