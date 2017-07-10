НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с кибератаками

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит защитить институты власти от хакеров и выяснить, кто стоит за кибератаками на страну, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Одна из сфер, которой мы уделяем больше внимания в сотрудничестве с Украиной – это кибербезопасность. Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине, ключевым правительственным институтам, оборудования, которое предоставит возможность Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами, поскольку реагирование на них имеет чрезвычайно важное значение", — заявил Столтенберг на пресс-конференции в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

По его словам, это даст также Украине возможность защитить институты власти от кибератак.

По его словам, это даст также Украине возможность защитить институты власти от кибератак.

При этом в ходе пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что кибератаки "являются ключевым элементом гибридной войны и сейчас есть свидетельства того, что последняя кибератака (на Украине — ред.) также была организована РФ".

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее сообщил, что киберполиция и СБУ "прекратили второй этап кибератаки Petya". Он заявил, что изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ". При этом глава МВД Украины не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность РФ к этим кибератакам.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления киевских властей о том, что якобы Россия причастна к организации кибератаки на Украину, являются абсурдными.