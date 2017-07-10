НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с кибератаками

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит защитить институты власти от хакеров и выяснить, кто стоит за кибератаками на страну, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, это даст также Украине возможность защитить институты власти от кибератак.
По его словам, это даст также Украине возможность защитить институты власти от кибератак.
При этом в ходе пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что кибератаки "являются ключевым элементом гибридной войны и сейчас есть свидетельства того, что последняя кибератака (на Украине — ред.) также была организована РФ".
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее сообщил, что киберполиция и СБУ "прекратили второй этап кибератаки Petya". Он заявил, что изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ". При этом глава МВД Украины не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность РФ к этим кибератакам.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления киевских властей о том, что якобы Россия причастна к организации кибератаки на Украину, являются абсурдными.