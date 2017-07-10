Столтенберг заявил, что реформы на Украине приближают страну к НАТО

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что проводимые на Украине реформы приблизят страну к альянсу.

Заседание комиссии Украина-НАТО, посвященное 20-летию сотрудничества Киева и альянса, проходит в украинской столице.

"Я приветствую шаги, которые сделали Вы, господин президент (Петр) Порошенко, и украинское правительство в реализации ключевых реформ по борьбе с коррупцией. Мы призываем вас к продолжению работы в этом направлении. Эти реформы являются ключевыми для обеспечения безопасности и процветания всех украинцев и еще ближе приблизят Украину к НАТО", — заявил Столтенберг в понедельник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.