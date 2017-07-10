Политологи призвали осторожно относиться к итогам встречи Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первая личная встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, безусловно, является положительным событием, однако к ее итогам следует относиться осторожно, считают эксперты.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита G20, который прошел прошел 7-8 июля в Гамбурге. Встреча продолжалась почти 2,5 часа.

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, не все, о чем говорили Трамп и Путин, стоит воспринимать как обязательства, потому что американский лидер постоянно сверяет свои действия с реакцией конгресса. Он призвал весьма осторожно относиться к оценкам перспектив сотрудничества.

Западные СМИ о встрече Трампа и Путина: профи нокаутировал новичка>>

При этом, по мнению Кортунова, у России и США есть потенциал для сотрудничества по Сирии, так как стороны имеют схожие позиции по ряду вопросов. Он напомнил и о продолжающемся сотрудничестве Москвы и Вашингтона по Арктике. Эксперт считает возможным и взаимодействие РФ и США в решении северокорейской ядерной проблемы.

"Что касается вопросов более чувствительных (для США), в частности вопроса так называемого вмешательства России в избирательный процесс – тут мы видим, как трудно достигать даже ограниченного прогресса, договориться даже о начале диалога", — сказал он на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

Ранее Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что только факт обсуждения с Путиным формирования группы по кибербезопасности не означает, что он считает, что это может быть реализовано.

Однако, по мнению Кортунова, несмотря на твит Трампа, стороны вряд ли уйдут от обсуждения этой проблемы.

В свою очередь директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов считает, что встреча Трампа и Путина стала главным событием саммита G20 в Гамбурге, потому что она была конкретнее остальных мероприятий.

"С каждым днем от этого исторического рукопожатия (Трампа и Путина — ред.) будет все меньше оставаться, казалось бы, конкретики, которая была (на встрече). А неконкретика как была крайне негативной, так и остается", — добавил он, выразив надежду, что какие-то "зерна" конкретики — например, по Сирии и Украине — могут остаться.

По этому тезису с ним не согласен Кортунов, который полагает, что вопрос якобы имевшего места вмешательства России в выборы в США для Вашингтона важнее, чем вопрос Украины и Сирии.