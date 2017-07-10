Политологи призвали осторожно относиться к итогам встречи Путина и Трампа

12:5810.07.2017
(обновлено: 13:00 10.07.2017)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Первая личная встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, безусловно, является положительным событием, однако к ее итогам следует относиться осторожно, считают эксперты.
Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита G20, который прошел прошел 7-8 июля в Гамбурге. Встреча продолжалась почти 2,5 часа.
По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, не все, о чем говорили Трамп и Путин, стоит воспринимать как обязательства, потому что американский лидер постоянно сверяет свои действия с реакцией конгресса. Он призвал весьма осторожно относиться к оценкам перспектив сотрудничества.
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При этом, по мнению Кортунова, у России и США есть потенциал для сотрудничества по Сирии, так как стороны имеют схожие позиции по ряду вопросов. Он напомнил и о продолжающемся сотрудничестве Москвы и Вашингтона по Арктике. Эксперт считает возможным и взаимодействие РФ и США в решении северокорейской ядерной проблемы.
"Что касается вопросов более чувствительных (для США), в частности вопроса так называемого вмешательства России в избирательный процесс – тут мы видим, как трудно достигать даже ограниченного прогресса, договориться даже о начале диалога", — сказал он на дискуссионной площадке клуба "Валдай".
Ранее Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что только факт обсуждения с Путиным формирования группы по кибербезопасности не означает, что он считает, что это может быть реализовано.
Однако, по мнению Кортунова, несмотря на твит Трампа, стороны вряд ли уйдут от обсуждения этой проблемы.
В свою очередь директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов считает, что встреча Трампа и Путина стала главным событием саммита G20 в Гамбурге, потому что она была конкретнее остальных мероприятий.
"С каждым днем от этого исторического рукопожатия (Трампа и Путина — ред.) будет все меньше оставаться, казалось бы, конкретики, которая была (на встрече). А неконкретика как была крайне негативной, так и остается", — добавил он, выразив надежду, что какие-то "зерна" конкретики — например, по Сирии и Украине — могут остаться.
По этому тезису с ним не согласен Кортунов, который полагает, что вопрос якобы имевшего места вмешательства России в выборы в США для Вашингтона важнее, чем вопрос Украины и Сирии.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.