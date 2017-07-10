В ПА ОБСЕ ждут от России покаяния, но этого никогда не будет, заявили в ГД

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В ПА ОБСЕ от России все время ждут "покаяния", но мы никогда не пойдем по этому пути, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев.

"Такое ощущение, что от нас все время ждут некоего покаяния… Мы никогда, на мой взгляд, по этому пути не пойдем… Есть колоссальная разница между той принципиальной стратегической позицией, которую занимает Россия, и вот это, на мой взгляд, ключевой момент", — заявил Ковалев в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной итогам участия российской делегации в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходила 5-9 июля в Минске.

Накануне по итогам ежегодной сессии участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, призывающих в частности Россию отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против.