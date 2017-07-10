МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В ПА ОБСЕ от России все время ждут "покаяния", но мы никогда не пойдем по этому пути, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев.
Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходила 5-9 июля в Минске.
Накануне по итогам ежегодной сессии участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, призывающих в частности Россию отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против.