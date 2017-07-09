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Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию вернуть Крым Украине

18:5709.07.2017
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© Sputnik / Виктор Толочко26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко

МИНСК, 9 июл РИА Новости. Участники пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Крыму отреагировали на призыв ПА ОБСЕ вернуть полуостров Украине
Российская делегация голосовала против. Позже она также не поддержала итоговую декларацию ПА ОБСЕ, куда принято включать тексты всех принятых за сессию резолюций. Глава российской делегации Петр Толстой заявил, что представители России возражают против принятия Минской декларации в целом из-за включения документа, предложенного Украиной.

В итоге за декларацию проголосовал 91 член ассамблеи, 15 выступили против, трое воздержались.

Суть резолюции

В резолюции Россию призывают отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. Согласно тексту, ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Авторы предостерегают членов Парламентской ассамблеи от любых шагов, которые могут прямо или косвенно способствовать признанию выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя. Резолюция призывает Россию "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или СМИ.

В документе также содержится требование к Москве отменить решение о признании паспортов жителей Донецкой и Луганской областей и прекратить "агрессию в Донбассе". От России также "требуется перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Овеществление крымчан

Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Яровая о резолюции ПА ОБСЕ: не стоит считать крымчан вещью
Принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюция является худшим проявлением уничижения и овеществления крымчан, заявила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая.

Парламентарий подчеркнула при этом, "как легко право на жизнь, свободу, выбор, демократию и будущее тысяч жителей Крыма посчитали возможным вообще игнорировать, видимо, просто включив их в инвентаризационную опись".

"Какие резолюции имеют моральные и юридические права, если они обесценивают жизнь людей? Человеческие жертвоприношения не должны входить в практику европейских парламентских решений, разрушая сами основы безопасности и превращая парламентаризм в плавильный котел уничтожения общечеловеческих ценностей", — добавила Яровая.

Российский ответ

Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Во время полемики, развернувшейся вокруг проекта этой резолюции, глава российской делегации Петр Толстой заявил, что к следующей сессии ПА ОБСЕ Россия подготовит резолюцию о многочисленных нарушениях на Украине прав человека и норм международного права.

По его словам, "в отличие от ничем не подтвержденных штампов украинской пропаганды про "оккупацию Крыма" и "гибридные российские войска на Донбассе", российская сторона готова предоставить факты, которые подтверждаются, в частности, отчетами Специальной мониторинговой миссии, работающей в зоне конфликта на востоке Украины.

Как указал Толстой, резолюция будет содержать всеобъемлющий анализ преступлений со стороны киевских властей.

Вилли Виммер. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма выразили свою волю демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота. При этом Киев и страны Запада обвиняют Россию во вмешательстве в дела соседнего государства. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, заявляя, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Резолюция Седерфельд и итоговая декларация

Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сессия ПА ОБСЕ в Минске: Россию призвали отказаться от Крыма
Призыв к России "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым" содержался также в резолюции, подготовленной замглавы делегации Швеции Маргаретой Седерфельт под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". Этот документ также вошел в итоговую декларацию Парламентской ассамблеи.

Депутат Николай Рыжак подчеркнул, что резолюция Седерфельт построена на "политических клише" и не отражает ряд важных вопросов, таких как размещение ПРО США в Европе и рост военной напряженности в регионе, а также не осуждает "идеологию фашизма", возрождаемую на Украине.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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