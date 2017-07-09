Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию вернуть Крым Украине

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Участники пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.
В итоге за декларацию проголосовал 91 член ассамблеи, 15 выступили против, трое воздержались.
Суть резолюции
В резолюции Россию призывают отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. Согласно тексту, ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".
В документе также содержится требование к Москве отменить решение о признании паспортов жителей Донецкой и Луганской областей и прекратить "агрессию в Донбассе". От России также "требуется перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".
Овеществление крымчан
Парламентарий подчеркнула при этом, "как легко право на жизнь, свободу, выбор, демократию и будущее тысяч жителей Крыма посчитали возможным вообще игнорировать, видимо, просто включив их в инвентаризационную опись".
"Какие резолюции имеют моральные и юридические права, если они обесценивают жизнь людей? Человеческие жертвоприношения не должны входить в практику европейских парламентских решений, разрушая сами основы безопасности и превращая парламентаризм в плавильный котел уничтожения общечеловеческих ценностей", — добавила Яровая.
Российский ответ
По его словам, "в отличие от ничем не подтвержденных штампов украинской пропаганды про "оккупацию Крыма" и "гибридные российские войска на Донбассе", российская сторона готова предоставить факты, которые подтверждаются, в частности, отчетами Специальной мониторинговой миссии, работающей в зоне конфликта на востоке Украины.
Как указал Толстой, резолюция будет содержать всеобъемлющий анализ преступлений со стороны киевских властей.
Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота. При этом Киев и страны Запада обвиняют Россию во вмешательстве в дела соседнего государства. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, заявляя, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Резолюция Седерфельд и итоговая декларация
Депутат Николай Рыжак подчеркнул, что резолюция Седерфельт построена на "политических клише" и не отражает ряд важных вопросов, таких как размещение ПРО США в Европе и рост военной напряженности в регионе, а также не осуждает "идеологию фашизма", возрождаемую на Украине.
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