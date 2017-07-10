В Казахстане чабана и полторы тысячи овец убило молнией

АСТАНА, 10 июл – Sputnik. В Костанайской области разряд молнии убил пастуха и полторы тысячи овец, передает корреспондент агентства Sputnik Казахстан.

Трагедия в Жангельдинском районе произошла 7 июля, но официальная информация о ЧП поступила только сегодня.

По словам пресс-секретаря Департамента внутренних дел Костанайской области Ирины Беженарь, в результате удара молнии в степи начался сильный пожар. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели.

Это уже не первое подобное ЧП в степях Казахстана в нынешнем году. Третьего июля в Акмолинской области молния ударила в ехавшего верхом пастуха. Мужчина остался жив.

Шестнадцатого июня в Жамбылской области молния убила трех человек, в том числе 12-летнего мальчика. Месяцем ранее в этом же регионе от грозового разряда погиб 42-летний пастух, лошадь и овца.

Во избежание несчастных случаев во время грозы спасатели не рекомендуют подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антеннам, а также советуют, по возможности, не стоять возле окон, выключать телевизор, радио и другие электроприборы. Нельзя укрываться под высокими деревьями, особенно отдельно стоящими, или находиться в водоемах. Лучше всего отойти от берега и спуститься в низину.

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не следует ложиться на землю. В этом случае рекомендуется найти овраг или другое естественное углубление, сесть на корточки, обхватив ноги руками.