Генсек НАТО напомнил позицию альянса по присоединению Крыма к России

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Заседание комиссии Украина-НАТО, которое проходит в Киеве в понедельник, свидетельствует о том, что альянс твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Россия продолжает свои агрессивные действия против Украины, но НАТО и страны альянса стоят на вашей стороне", — заявил Столтенберг, открывая заседание комиссии.

Он также заявил, что страны альянса "не признают и никогда не признают" присоединение Крыма к России, так как считают его нелегитимным.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.