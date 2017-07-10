Порошенко принял генсека НАТО в Киеве

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник принял генсека НАТО Йенса Столтенберга в здании своей администрации, где состоится заседание комиссии Украина-НАТО, сообщил телеканал "112 Украина".

Телеканал показал в прямом эфире, что президент встретил генсека у здания своей администрации в центре Киева, после чего они проследовали внутрь. Перед этим в понедельник с утра Столтенберг посетил выставку в Киеве, где пообещал Украине дальнейшее тесное сотрудничество с альянсом.

В ближайшее время в администрации Порошенко намечено заседание комиссии Украины-НАТО при участии Порошенко и Столтенберга, после него они будут общаться с прессой.

Как сообщил позже пресс-секретарь Порошенко Вячеслав Цеголко, в настоящее время у президента "продолжаются переговоры с генеральным секретарем НАТО".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.