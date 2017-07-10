В ГД назвали глупостью призыв Парубия лишить Россию права вето в СБ ООН

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев назвал глупостью призыв спикера украинской Рады Андрея Парубия лишить Россию права вето в Совбезе ООН в вопросах, касающихся Украины.

Парубий об этом написал в своем микроблоге в Twitter по результатам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который находится с официальным визитом в Киеве.

"Никто слушать правительство, тем более парламент Украины сегодня не будет. Это глупейшее заявление, которое можно было сделать. Право вето в Совете Безопасности Советский союз — а Россия как правопреемница всех обязательств СССР — получил после тяжелевшей войны.. И фактически наша страна являлась одной из создателей ООН. Поэтому то, что говорят сегодня незаконные власти Украины, это никого не интересует. Я считаю, что это все ерунда", — сказал Тайсаев РИА Новости.

По его мнению, лучше бы власти Украины обратили внимание на те процессы, которые проходят внутри страны, в том числе на права человека.