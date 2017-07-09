Спикер Рады предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН в вопросах, касающихся Украины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится с официальным визитом в Киеве, он уже провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.

"Призвал ООН лишить Россию права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопрос в ООН, в отношении государства, на которое он напал", — написал Парубий в своем микроблоге в Twitter по результатам встрече с Гутеррешем в Киеве.