Руководство Сирии поздравило Ирак с освобождением Мосула от ИГ*

БЕЙРУТ, 10 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск направил поздравления иракскому руководству и народу в связи с победой над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Мосуле, сообщается в заявлении МИД Сирии.

"Сирийское руководство поздравляет иракский народ и его правительство с большой победой над ИГ*, которую осуществила иракская армия и ополчение в Мосуле", — написано в заявлении, опубликованном сирийским национальным агентством САНА

В заявлении МИД также отмечено, что САР солидарна с иракским народом и армией и готова дальше вести совместную борьбу с ИГ* и любым другим проявлением террора, чтобы не допустить его распространения в регионе.

"Поражение ИГ* в Мосуле является прелюдией к поражению всех, кто их финансировал, вооружал и поддерживал" — написано в коммюнике.

В воскресенье бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула. После этого премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ*.

Кампания по выдворению ИГ* из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ* в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

На прошлой неделе иракский премьер заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства".

* Террористическая организация, запрещенная в России