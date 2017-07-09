Военные подняли флаг Ирака у реки Тигр на исторической части Мосула

БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости. Бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли в воскресенье государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула, сообщает иракский телеканал Ас-Сумария.

В субботу командование совместных операций объявило, что "остались десятки метров до полного освобождения исторической части Мосула".

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

* Террористическая организация, запрещенная в России