В Стамбуле прошла встреча Эрдогана и Тиллерсона

АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял в своей резиденции "Тарабья" в Стамбуле госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который находится в Турции с визитом, сообщается в понедельник на официальном сайте турецкого лидера.

О содержании переговоров не сообщается.

В воскресенье с Тиллерсоном встретился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как передает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники, главы внешнеполитических ведомств провели рабочий ужин в резиденции турецкого премьер-министра "Долмабахче" в Стамбуле. В ходе переговоров обсуждались сирийский конфликт, кризис в отношениях Катара с рядом арабских государств, а также вопросы противодействия терроризму.

Госсекретарь США также принял участие в работе 22-го Всемирного нефтяного конгресса, который проходит в Стамбуле, где ему была вручена премия имени Дьюхерста в знак признания выдающегося личного вклада в развитие мировой энергетической отрасли — ране Тиллерсон возглавлял крупнейшую американскую нефтегазовую корпорацию ExxonMobil.