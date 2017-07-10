Генсек НАТО пообещал Киеву дальнейшее тесное сотрудничество с альянсом

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе начавшегося визита в Киев пообещал дальнейшее тесное сотрудничество Украины с альянсом.

"НАТО активно поддерживала суверенитет, территориальную целостность, демократические институции Украины и ее вооруженные силы. НАТО и дальше будет тесно сотрудничать с Украиной в вопросах обороны, правления и экономической реформы, которые являются чрезвычайно важными для украинской стабильности, процветания и развития", — заявил генсек в понедельник на выставке в Киеве. Его выступление транслировал телеканал "112 Украина"

По информации НАТО, 10 июля состоится заседание комиссии Украина — НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко. В ходе визита члены Североатлантического совета встретятся со спикером Верховной рады и лидерами парламентских фракций. Столтенберг также проведет отдельную встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.