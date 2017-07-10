Австрия запретила въезд министру экономики Турции

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Австрии запретили въезд в страну турецкому министру экономики Нихату Зейбекчи для участия в мероприятии, посвященном годовщине попытки государственного переворота в Турции, сообщает агентство Рейтер.

"Я могу подтвердить, что министр иностранных дел (Австрии Себастьян) Курц действительно запретил турецкому министру экономики въезжать в страну", — заявил официальный представитель австрийского МИД радиостанции ORF. По его словам, планируемое событие "очень большое", а сам визит министра представляет "угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии".

Ранее МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша на мероприятия по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции. Голландские власти называют нежелательным визит вице-премьера или других членов турецкого правительство "на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях".

В марте, когда Турция готовилась к референдуму о поправках в конституцию, разгорелся скандал из-за того, что власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения.