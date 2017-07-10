Австрия запретила въезд министру экономики Турции
09:2310.07.2017
(обновлено: 09:36 10.07.2017)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Австрии запретили въезд в страну турецкому министру экономики Нихату Зейбекчи для участия в мероприятии, посвященном годовщине попытки государственного переворота в Турции, сообщает агентство Рейтер.
"Я могу подтвердить, что министр иностранных дел (Австрии Себастьян) Курц действительно запретил турецкому министру экономики въезжать в страну", — заявил официальный представитель австрийского МИД радиостанции ORF. По его словам, планируемое событие "очень большое", а сам визит министра представляет "угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии".
Ранее МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша на мероприятия по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции. Голландские власти называют нежелательным визит вице-премьера или других членов турецкого правительство "на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях".
В марте, когда Турция готовилась к референдуму о поправках в конституцию, разгорелся скандал из-за того, что власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения.
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.