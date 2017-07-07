МИД Нидерландов объяснил, почему визит турецкого вице-премьера нежелателен
11:3007.07.2017
(обновлено: 11:43 07.07.2017)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера на мероприятия турецкой общины по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции, передает агентство Рейтер.
Согласно заявлению, голландские власти считают нежелательным визит вице-премьера Тугрула Тюркеша или других членов турецкого правительства "на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях".
Как отмечает ведомство, решение Амстердама является "закономерным следствием" мартовских событий. Тогда власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг турецкой диаспоры в Роттердаме в преддверии референдума о конституционной реформе в Турции, и выслали из страны министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая попыталась добраться на мероприятие наземным транспортом. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды "столицей фашизма".
Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.