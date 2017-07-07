МИД Нидерландов объяснил, почему визит турецкого вице-премьера нежелателен

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера на мероприятия турецкой общины по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции, передает агентство Рейтер.

Согласно заявлению, голландские власти считают нежелательным визит вице-премьера Тугрула Тюркеша или других членов турецкого правительства "на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях".

Как отмечает ведомство, решение Амстердама является "закономерным следствием" мартовских событий. Тогда власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг турецкой диаспоры в Роттердаме в преддверии референдума о конституционной реформе в Турции, и выслали из страны министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая попыталась добраться на мероприятие наземным транспортом. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды "столицей фашизма".

Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.