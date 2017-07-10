В столице Перу перевернулся туристический автобус, девять человек погибли

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали после того, как туристический автобус перевернулся в Перу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель местного Минздрава сообщил, что ДТП с участием двухэтажного автобуса произошло поздно вечером в воскресенье в двух километрах от президентского дворца в столице Перу Лиме. Уточняется, что автобус вез туристов на гору Сан-Кристобаль, откуда открывается панорамный вид на город.

Как отметили в ведомстве, автобус на момент аварии, вероятно, превысил скорость.

По данным агентства, среди пострадавших есть граждане Канады и Чили.