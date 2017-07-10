Казахстан и Россия обсудили военно-техническое сотрудничество

АЛМА-АТА, 10 июл — РИА Новости, Михаил Егорин. В Алма-Ате прошло XV заседание подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству между Казахстаном и Россией, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Заседание прошло под председательством заместителя министра обороны Казахстана Талгата Жанжуменова и заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова.

"В ходе работы сторонами обсуждены текущее состояние и перспективные направления военно-технического сотрудничества, в том числе развитие оборонно-промышленных предприятий сторон, подписан протокол, закрепивший принятые решения и намерения", — отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

В заседании приняли участие члены казахстанской и российской частей подкомиссии, представители министерств, ведомств, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Казахстана и России.

В рамках программы проведения заседания российская делегация ознакомилась с производственными мощностями расположенных в Алма-Ате оборонных предприятий АО "Авиаремонтный № 405" и АО "Машиностроительный завод им. Кирова".