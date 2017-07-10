В Южной Корее откроют музей борделей для японских солдат

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи откроет музей, посвященный памяти кореянок, угнанных японцами в сексуальное рабство во время Второй мировой войны, заявила в понедельник южнокорейский министр по делам женщин и семьи Чон Хён Бэк.

"Мы хотим создать в удобном месте в Сеуле музей женщин для утешения японских солдат, чтобы увековечить память о нарушениях прав человека, принесенных войной", — приводит слова министра агентство Рёнхап. По мнению Чон Хён Бэк, проблема невольниц для японских военных борделей стала "международной", и касается не только Кореи и Японии.

Министр посетила дом престарелых в городе Кванджу, где заботятся об оставшихся в живых жертвах сексуального насилия со стороны японцев. Одна из них, 89-летняя Кан Ин Чхуль, заявила: "Японское правительство пока не восстановило нашу честь. Нужны искренние извинения".

Как сообщалось ранее, остающихся в живых кореянок — жертв секс-рабства японских солдат времен Второй мировой войны — насчитывается всего 38, хотя изначально в составленном правительством Южной Кореи списке жертв борделей для японских солдат значилось 238 кореянок, которых считают жертвами военных преступлений Японии в годы колониализма на Корейском полуострове (1910-1945 годы).

По данным южнокорейских властей, около 200 тысяч женщин, главным образом кореянок, попали в рабство японских солдат. Средний возраст остающихся в живых составляет 90 лет.

В конце 2015 года была достигнута договоренность Японии и Южной Кореи об урегулировании проблемы путем создания под эгидой Токио специального фонда в помощь оставшимся в живых пленницам японских военных борделей. Со своей стороны южные корейцы обещали убрать памятник кореянки в собирательном образе жертв сексуального насилия перед посольством Японии в Сеуле.

Несмотря на это похожий памятник был потом открыт в южнокорейском городе Пусан перед японским генконсульством, что было воспринято Японией как нарушение обязательств Южной Кореей. МИД Японии в начале года даже временно отозвал посла из Сеула.

Вместе с тем по-прежнему неясно, остались ли в живых бывшие невольницы японских солдат на территории КНДР.