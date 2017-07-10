США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Royal Jordanian

ДУБАЙ, 10 июл — РИА Новости. Авиакомпании Royal Jordanian и Kuwait Airways заявили о снятии запрета США на провоз в салоне самолетов, летающих в эту страну, крупных электронных устройств, сообщает издание Gulf News.

Ранее о снятии этого запрета заявили авиакомпании Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways и Turkish Airline. Снятие запрета связано с новыми требованиями США по безопасности, которые имплементируют в аэропортах Ближнего Востока и Северной Африки.

Авиакомпания Royal Jordanian, осуществляющая рейсы в Нью-Йорк, Чикаго и Детройт, заявила, что реализовала новые инструкции США. Kuwait Airways, самолеты которой летают в Нью-Йорк через Ирландию, в свою очередь, объявила, что запрет на электронику был снят после того, как представители США проинспектировали новые меры безопасности, принятые на рейсах в эту страну.

Еще две авиакомпании, которых коснулся запрет, — Saudi Arabian Airlines и Royal Air Maroc — рассчитывают, что запрет на их рейсах будет снят 19 июля.

Запрет на провоз электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон, на борту направляющихся в США авиарейсов был введен американскими властями в конце марта. Он был применен к восьми странам Ближнего Востока и Северной Африки.